Havalimanlarında Wi-Fi ve otopark kullananlar dikkat: 8.7 milyon kişinin bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçti!

Saldırıdan Manchester, Londra Stansted ve East Midlands havalimanları etkilenirken, banka ve ödeme bilgilerinin sızdırılmadığı açıklandı.

ERİŞİLEN VERİLER VE SİSTEM GÜVENLİĞİ

Sızdırılan Bilgiler: Siber korsanların terminal Wi-Fi kayıtları, otopark, özel dinlenme salonu (lounge) ve hızlı geçiş rezervasyonları üzerinden e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plakaları ve posta kodlarına ulaştığı kaydedildi.

Finansal Bilgiler Güvende: İşletmeci firma, sistemde yolcuların kredi kartı ya da banka hesap bilgilerinin barındırılmadığını, finansal bir sızıntının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Uçuş Operasyonları Devam Ediyor: Siber olayın uçuş güvenliğini veya terminal emniyetini etkilemediği, seferlerin ve havalimanı içi tüm operasyonların planlanan takvimde aksamadan sürdüğü aktarıldı.

YOLCULARA OLTALAMA (PHISHING) VE DOLANDIRICILIK UYARISI

Riskin kontrol altına alındığını ve ilgili resmi makamlarla koordinasyon sağlandığını belirten MAG, kullanıcıları sahte bildirimlere karşı uyardı:

Havalimanı yönetimi adına geliyormuş gibi görünen şüpheli arama, SMS ve e-postalara itibar edilmemesi istendi.

Yönetimin müşterilerden hiçbir zaman aniden ödeme veya parola/banka bilgisi talep etmeyeceği hatırlatıldı.

(Not: Yılda toplam 66 milyondan fazla yolcuya hizmet veren üç merkez arasında Manchester Havalimanı 32 milyon, London Stansted 30 milyon, East Midlands ise 4 milyon yolcu ağırlıyor.)