Havası En Kirli 10 Şehir! Nefes Almak İmkansız! Her Yıl 100 Bin Kişi Ölüyor...

IQ Air, dünyanın 101 şehrinin hava kalitesini canlı olarak takip ediyor. Kuruluşun verilerine göre dünyanın en kirli 10 şehri ise belli oldu. Buna göre Nepal'in başkenti Katmandu, dünyanın en kirli havasına sahip şehir oldu. Peki listede başka hangi şehirler var?

Havası En Kirli 10 Şehir! Nefes Almak İmkansız! Her Yıl 100 Bin Kişi Ölüyor...
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Dünyada öyle şehirler var ki, nefes almak bile bir başarı sayılabilir. Yüksek karbondioksit, devasa çöp yığınları ve tehlikeli fabrika atıkları... Özellikle ülkelerin alt tabakasından insanların yaşadığı bu şehirler, sağlığı ciddi anlamda tehdit etmekle birlikte çeşitli salgın hastalıklarla dünyayı dünyayı tehdit edebiliyor.

Asian News International'ın (ANI) IQ Air Kuruluşu'nun verilerinden yararlanarak elde ettiği bilgilere göre Katmandu, dünyanın en kirli havasına sahip şehri oldu.

Peki dünyanın en kirli havasına sahip olan 10 şehir hangisi?

İşte kirli havaya bağlı olarak akciğer kanseri, solunum yolu hastalıkları ve daha pek çok hastalığın artış gösterdiği o şehirler:

1. Katmandu, Nepal

2. Yeni Delhi, Hindistan

3. Chiang Mai, Tayland

4. Chengdu, Çin

 5. Bangkok, Taylan

4. Chengdu, Çin

3. Chiang Mai, Tayland

2. Yeni Delhi, Hindistan

1. Katmandu, Nepal

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