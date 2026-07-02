Hayalinizdeki iş olabilir! Avrupa'yı gezerek aylık 3 bin dolar maaş fırsatı
Kişisel gelişim uygulaması RiseGuide, Avrupa şehirlerini gezerek insanlarla iletişim kuracak 'Küresel Karizma Kaşifi' arıyor. İşe alınacak adaya seyahat ve konaklama masraflarının yanı sıra aylık 3 bin dolar maaş ödenecek.
Küresel ölçekte artan yaşam maliyetleri, hem çalışıp hem de dünyayı gezmeyi seyahat tutkunları için her geçen gün daha zor bir hale getiriyor.
Gezerek para kazanma hayalini gerçeğe dönüştüren yeni bir iş ilanı ise sektörde dikkatleri üzerine çekti. Şirket, Avrupa'da yabancılarla sohbet etmenin en kolay olduğu şehirleri belirlemek amacıyla özel bir istihdam programı başlattı.
"Global Charisma Scout" (Küresel Karizma Kaşifi) unvanıyla görev yapacak kişiden, ziyaret ettiği şehirleri belirli kriterlere göre incelemesi istenecek. Seçilen aday, gittiği bölgelerdeki insanların sıcak yaklaşımını, konuşkanlığını ve iletişime açıklığını değerlendirecek.
Toplanan bu veriler ışığında, Avrupa'da yabancılarla diyalog kurmanın en kolay olduğu merkezleri listeleyen "Avrupa Karizma Endeksi" oluşturulacak.
Proje kapsamında incelenecek ve endekste yer alacak şehirler arasında Roma, Barselona, Lizbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam ve Berlin bulunuyor.
RiseGuide, göreve getirilecek kişiye aylık 3 bin dolar (yaklaşık 2 bin 630 euro) ödeme yapacak. Şirket, maaşa ek olarak projenin devam edeceği süre boyunca ortaya çıkacak tüm ulaşım ve konaklama giderlerini de üstleniyor.
Adayın uçak biletleri, otel konaklamaları ve şehirlerdeki deneyim masrafları eksiksiz olarak karşılanacak.
Açılan pozisyona başvuracak kişilerin enerjik, dışa dönük, bağımsız çalışabilen ve insanlarla iletişim kurmayı seven bir yapıya sahip olması bekleniyor. Görev, iki ay boyunca valizle yaşamaya istekli olmayı gerektiriyor.
Adayların ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde seyahat edebilme hakkına sahip olmaları zorunlu tutuluyor. İkinci bir yabancı dil bilmek ise değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerine ek avantaj sağlayacak.
"Global Charisma Scout" pozisyonuyla ilgilenenler, başvurularını RiseGuide'ın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Sürecin tamamlanabilmesi için adayların özgeçmişlerini sisteme yüklemeleri ve neden bu göreve uygun olduklarını anlatan 3 ila 4 dakikalık bir video hazırlamaları gerekiyor.
Son aşamada ise başvuru sahiplerinden Instagram veya TikTok gibi herkese açık durumdaki sosyal medya hesaplarının bağlantılarını paylaşmaları isteniyor.