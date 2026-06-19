Hayvanat bahçesinde dehşet anları: 3 yaşındaki çocuk timsah saldırısında ağır yaralandı

BBC'nin edindiği bilgilere göre olay, perşembe günü Huntingdon yakınlarındaki Johnsons of Old Hurst isimli hayvanat bahçesinde meydana geldi. Cambridgeshire'dan ailesiyle birlikte hayvanat bahçesini ziyarete gelen üç yaşındaki çocuk, timsahların bulunduğu alana girdikten sonra en az bir timsahın saldırısına uğradı. Polis yetkilileri, küçük çocuğun "kafes içindeyken" ciddi yaralanmalar geçirdiğini ve hayvanat bahçesi personeli tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesi'ne götürülen çocuğun sağlık durumunun kritik ancak stabil olarak devam ettiği açıklandı.

CİNAYETE TEŞEBBÜS ŞÜPHESİ

Perşembe günü saat 13:34'te gelen çağrı üzerine hayvanat bahçesine intikal eden yetkililer, çocuğun kafeste tam olarak ne kadar süre bulunduğunu tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Soruşturma kapsamında, Norfolk'tan geldiği ve hayvanat bahçesine organize bir grup ziyareti kapsamında katılmadığı belirlenen 30 yaşındaki bir adam cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı. Zihinsel engeli bulunduğu ve bakıcılarıyla birlikte geziye çıktığı bildirilen şahıs, fiziksel veya zihinsel durumları nedeniyle görüşme için uygun görülmeyen kişilere uygulanan prosedür çerçevesinde polis tarafından "sorgulanmaya uygun olmadığını" belirtilerek kefaletle serbest bırakıldı. Bu süreçte polis ekipleri, hayvanat bahçesindeki timsahların ele geçirilmediğini veya öldürülmediğini kaydetti.

Soruşturma tüm hızıyla sürerken, olaya dair bir görgü tanığının ifadeleri dikkat çekti. BBC'ye konuşan tanık, saldırıdan yaklaşık 10 dakika önce hayvanat bahçesinde, boyunlarında kimlik kartı bulunan ve bakıcı olduklarını düşündüğü iki kadınla birlikte söz konusu adamın yürüdüğünü gördüğünü söyledi. Kızıyla birlikte kapibara barınağına girerken grubun orman yoluna saptığını ve yollarının kesiştiğini belirten tanık, bakıcılardan birinin "Şimdi timsah evine mi gidelim?" diye sorduğunu, adamın ise "Evet" şeklinde yanıt verdiğini duyduğunu aktardı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya dair gelişmeleri değerlendiren Dedektif Müfettiş Verity McCann şunları söyledi: "Bu üzücü olayın etrafındaki koşulları anlamaya çalışırken soruşturmalarımız devam ediyor."

McCann sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Düşüncelerimiz çocuk ve ailesiyle birlikte. Uzman polis memurları bu zor süreçte onlara destek olmaya devam ediyor."