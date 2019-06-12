Amerikan ambargolarının hedefinde olan İran önemli bir bölgesel ekonomik zirveye ev sahipliği yaptı. Hazar Denizine kıyısı olan ülkeler Uluslarası İşbirliği Konseyi Toplantısı İran’ın Mazenderan eyaletinde gerçekleşti. Zirveyi Ulusal Kanal’a değerlendiren Mazenderan Eyaleti Valisi Ahmet Hüseyinzadegan, Avrasya da ticari ilişkilerin en üst düzeye ulaşması ve ticari potansiyelin yeterince değerlendirilmesi hedefine ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Hazar denizine kıyısı olan ülkeler 18’inci Ulusalarası işbirliği konseyi toplantısı İran’ın Mazenderan eyaletinde gerçekleşti.



Zirveye, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan İran, ticaret ve sanayi odaları başkanları, diplomatik temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.



Toplantıya, İspanya, Çin, Vietnam’ın yanı sıra Arap dünyasından da Katar ve Iraklı yetkililerin de katılması dikkatlerden kaçmadı.



Toplantının gündeminde ticarette Avrasya potansiyeli vardı.



Katılımcılar, Ticaret, Turizm ve Tarım başlıklarını heyetler halinde ayrı ayrı ele alarak ticaret hacminin yeterince kullanılması için çözüm önerilerini paylaştı.



Söz konusu ülkelerin iş adamlarının da hazır bulunduğu oturumlarda yeni işbirliği anlaşmalar da ele alındı.



Zirveyi Ulusal Kanal’a değerlendiren Mazenderan Eyaleti Valisi Ahmet Hüseyinzadegan, bölgenin var olan ekonomik boşlığu doldurmayı hedeflediklerini söyledi.



Hüseyinzadegan, Ambargolara rağmen ticari ilişkilerin ileriye düzeye taşınması gerekliliğine vurgu yaptı.

"Hazar bölgesi ülkelerinin kültürel, sosyal ve tarihi anlamda bir çok ilişki mevcut. Ticari ve ekonomik ilişkilerde büyük bir boşluk söz konusu bu girişimlerle ekonomik alnadaki boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerde ciddi ivme kazanılsada yeterli değil. Örneğin yaptırımlara rağmen Rusya ile ticari ilişkilerde yüzde 2’lik bir atış var ve elbette bu yeterli olmasada mevcut durum bakımından ümit vericidir."



Bölgesel ticarette karşılaşılan engellerin ortadan kalması için yeni ticari koşulların yakın zamanda devreye gireceğini söyleyen Mazenderan Eyaleti Valisi, hedeflerinin Avrasya da ticari ilişkilerin zirveye ulaşması olduğuna dikkat çekti

"Hazar bölgesi ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmanın en önemli ayağı, gümrük tarifelerinin azaltılması veya ihracatta karşılaşılan engellerinin kaldırılmasıdır. Hükümetlerin gerekli adımları atması için çözüm önerileride oluşturuluyor. Tabii ki, bu ülkeler arasında ilişki iyi durumda ancak bu ilişkinin güçlendirilmesi gerekiyor ve bu ülkelerin ticaret odaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir ve Avrasya da ticari ilişkilerin en üst düzeye ulaşması ve ticari potansiyelin yeterince değerlendirilmesi hedefine ulaşmak için çalışıyoruz."



Haber: Yakup Aslan/ İran

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