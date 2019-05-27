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Hekim: Arabulucu olacağız

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'a üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Zarif Irak ile saldırmazlık paktını görüştüklerini açıkladı. Irak Dışişleri Bakanı Hekim ise ülkesinin İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağını söyledi.

Hekim: Arabulucu olacağız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 3 günlük Irak ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı Hekim, Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakan Abdülmehdi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşıyla görüşmesinde önemli bir öneride bulundu.

Zarif, bölgede tırmanan gerilim karşısında Körfez ülkelerine saldırmazlık paktı imzalama önerisinde bulundu.

Zarif, Tahran'ın Körfez'deki komşularıyla iyi ilişkiler kurmak istediğini, bu konuda diyalog ve gerilimi düşürmeye yönelik her türlü öneriyi memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanı Hekim, komşu ülke İran'ın yanında olduklarını söyledi. 

Hekim, Ülkesinin ABD ile İran arasındaki krizin son bulması için arabuluculuk yapacağını belirtti. Iraklı Bakan iki ülke arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğuna dikkat çekti.

Zarif, Irak ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından  paylaştığı mesajında "Irak'ta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve koalisyon partisi liderleriyle yapıcı görüşmeler yaptım. Saldırmazlık Paktı gündeme geldi. "Önce Komşular"! dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #ırak #abd
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