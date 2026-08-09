Helikopter ormana düştü! 4 kişi yaşamını yitirdi

Kaza sonrası bölgede çıkan yangın ve yaşanan kırım nedeniyle helikopterde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 3'ü Kolombiyalı turist

Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiya vatandaşı turistler olduğunun değerlendirildiğini ifade etti. Paez, cenazelerden ikisinin tamamen yanmış olması sebebiyle adli tıp ekiplerinin kimlik tespit çalışmalarını yürütmekte zorlandığını kaydetti.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı'ndan denetim çağrısı

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, kazanın ardından yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Kentte popüler bir turistik faaliyet olan helikopter turlarına ve uçuşlarına yönelik denetimlerin, güvenlik standartlarının en üst seviyeye çıkarılarak artırılması çağrısında bulundu.