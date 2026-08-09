Helikopter ormana düştü! 4 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya’nın dünyaca ünlü turizm kenti Rio de Janeiro’da, turistler için gezi turları düzenleyen özel bir şirkete ait helikopter ormanlık alana düştü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Helikopter ormana düştü! 4 kişi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:

Kaza sonrası bölgede çıkan yangın ve yaşanan kırım nedeniyle helikopterde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 3'ü Kolombiyalı turist

Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiya vatandaşı turistler olduğunun değerlendirildiğini ifade etti. Paez, cenazelerden ikisinin tamamen yanmış olması sebebiyle adli tıp ekiplerinin kimlik tespit çalışmalarını yürütmekte zorlandığını kaydetti.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı'ndan denetim çağrısı

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, kazanın ardından yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Kentte popüler bir turistik faaliyet olan helikopter turlarına ve uçuşlarına yönelik denetimlerin, güvenlik standartlarının en üst seviyeye çıkarılarak artırılması çağrısında bulundu.

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti! "Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"Gündem
brezilya helikopter
Günün Manşetleri
2050'de dünyanın en kalabalık 15 ülkesi!
"Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"
3 ilde tüm plajlara denize girme yasağı geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı!
5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda
Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı!
''Son 24 yılda milli park sayısını 696'ya çıkardık''
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı
1 işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'da orman yangını!
Çok Okunanlar
Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları
6 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Gaziantep'te korkutan deprem! Gaziantep'te korkutan deprem!
5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Ons ve gram altında kritik seviye! İşte canlı rakamlar