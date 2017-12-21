Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile biraraya geldi. Görüşmede Heniye, İsrail'in işgali altındaki Kudüs konusunda Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladığını bildirdi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye'yi ofisinde ziyaret etti. Gazze'de gerçekleşen görüşmede Amerika'nın Kudüs kararı ele alındı.



Büyükelçi Türkoğlu, Türkiye'nin Kudüs ve Filistin meselesine bakışının net olduğunun altını çizdi. Amerika kararından vazgeçinceye dek Kudüs konusunda her türlü çabanın sürdürüleceğini vurguladı.



Türkoğlu ayrıca Türkiye'nin, Gazze'ye desteğinin süreceğini de belirtti.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye de İsrail'in işgali altındaki Kudüs konusunda Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladığını bildirdi.



Heniye, Türk halkına da Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti



Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ziyaret kapsamında, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen "Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi"nde de incelemelerde bulundu.







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