Heniyye Blinken'e Çağrıda Bulundu

Hamas Lideri Heniyye, ABD Dışişleri Blinken'a çağrıda bulundu.



Heniyye, Blinken'ın, Türkiye ve bölge ülkelerini ziyareti sürecinde İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarını sonlandırmasına yönelik yoğunlaşması gerektiğini söyledi.



Heniyye, Blinken ile görüşecek yetkililere de seslendi. Heniyye, Fidan ve diğer isimlerden bölgenin geleceği ve istikrarının atlanması mümkün olmayan Filistin davasıyla güçlü bir şekilde irtibatlı olduğunu kendisine vurgulamalarını istedi.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise esir İsrail askerlerinin ailelerine seslendi. Kassam Tugayları, ailelere "Netanyahu'ya güvenmeyin, çocuklarınızın ölmesini umursamıyor" uyarısında bulundu.

7 Ekim'den Bu Yana İsrail Yönetiminde Tartışmalar Şiddetlendi

İsrail'de Savaş Kabinesi toplantısında tartışmalar yaşandı. Toplantıda bakanların Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail ordusu temsilcilerini hedef alması rahatsızlık yarattı. İsrail ordusundan yetkililer, hükümeti, "orduya hücum etmekle" suçladı. Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz yaşananlardan Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu.



Direniş güçleri ise Siyonist İsrail güçlerini ve emperyalist ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.



Lübnan Hizbullahı, Aruri suikastına tepki olarak İsrail üslerine 60’dan fazla roket attı.



Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne kamikaze insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.



Dünya çapında Filistin'e destek eylemleri ise devam ediyor. Hollanda'da Yemen'de ve Ürdün'de Filistin için kitlesel eylemler düzenlendi.