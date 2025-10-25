“Henüz işim bitmedi” Kamala Harris yeniden aday mı oluyor?

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya “Henüz işim bitmedi” yanıtını verdi.

ABD’de 5 Kasım 2024’te yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a karşı 1.5 puan farkla kaybeden Demokrat Parti adayı Harris, yeniden adaylık sinyali verdi.

BBC’ye konuşan Harris, bir gün “muhtemelen” başkan olacağını belirterek, gelecekte Beyaz Saray’da bir kadının yer alacağına inandığını ifade etti.

Geçen yıl Trump’a karşı kaybettikten sonra 2028’de bir kez daha başkanlık yarışına girebileceğine dair bugüne kadarki en güçlü sinyalini veren Harris, Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını söyledi.

Henüz kesin karar vermediğini vurgulayan Harris, siyasette hâlâ bir geleceği olduğunu belirtti:

HENÜZ İŞİM BİTMEDİ

“Henüz işim bitmedi. Tüm kariyerim boyunca hizmet etmeye adadım kendimi. Bu benim etim kemiğim oldu.”

Açıklamasında eski rakibine de sert eleştiriler yönelten Harris, Trump’ı bir “zalim” olarak nitelendirdi.

Trump’ın bir “faşist gibi davranacağı” ve “otoriter bir yönetim” kuracağı yönündeki uyarılarının doğru çıktığını savunan Harris, “O, Adalet Bakanlığı’nı silah haline getireceğini söylemişti ve tam olarak bunu yaptı.” ifadelerini kullandı.