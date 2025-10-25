“Henüz işim bitmedi” Kamala Harris yeniden aday mı oluyor?

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeniden adaylık sorusuna “Henüz işim bitmedi” diyerek 2028 seçimlerine işaret etti. Harris, Donald Trump’ı “zalim” olarak nitelendirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
“Henüz işim bitmedi” Kamala Harris yeniden aday mı oluyor?
Yayınlanma: Güncellenme:

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya “Henüz işim bitmedi” yanıtını verdi.

ABD’de 5 Kasım 2024’te yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a karşı 1.5 puan farkla kaybeden Demokrat Parti adayı Harris, yeniden adaylık sinyali verdi.

BBC’ye konuşan Harris, bir gün “muhtemelen” başkan olacağını belirterek, gelecekte Beyaz Saray’da bir kadının yer alacağına inandığını ifade etti.

Geçen yıl Trump’a karşı kaybettikten sonra 2028’de bir kez daha başkanlık yarışına girebileceğine dair bugüne kadarki en güçlü sinyalini veren Harris, Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını söyledi.

Henüz kesin karar vermediğini vurgulayan Harris, siyasette hâlâ bir geleceği olduğunu belirtti:

HENÜZ İŞİM BİTMEDİ

“Henüz işim bitmedi. Tüm kariyerim boyunca hizmet etmeye adadım kendimi. Bu benim etim kemiğim oldu.”

Açıklamasında eski rakibine de sert eleştiriler yönelten Harris, Trump’ı bir “zalim” olarak nitelendirdi.

Trump’ın bir “faşist gibi davranacağı” ve “otoriter bir yönetim” kuracağı yönündeki uyarılarının doğru çıktığını savunan Harris, “O, Adalet Bakanlığı’nı silah haline getireceğini söylemişti ve tam olarak bunu yaptı.” ifadelerini kullandı.

8 saatlik kesintiye hazır olun! BEDAŞ 26 Ekim Pazar elektrik kesintisi, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?8 saatlik kesintiye hazır olun! BEDAŞ 26 Ekim Pazar elektrik kesintisi, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?Elektrik Kesintisi
İmamoğlu “casusluk” soruşturmasında yarın ifade verecekİmamoğlu “casusluk” soruşturmasında yarın ifade verecekGündem
Kamala Harris
Günün Manşetleri
Kamala Harris yeniden aday mı oluyor?
“Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor”
“Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Çok Okunanlar
Altında düşüş devam ediyor! Altında düşüş devam ediyor!
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Altın yatırımcıları diken üstünde! Altın yatırımcıları diken üstünde!
2 milyon TL’nin 32 günde getirisi belli oldu 2 milyon TL’nin 32 günde getirisi belli oldu
8 saatlik kesintiye hazır olun! 8 saatlik kesintiye hazır olun!