Her şey, ABD'nin enerji kaynaklarına hakim olma hırsı ve Çin ile rekabetine dayanıyor

Toygu Ökçün
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformunda yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü tarafından paylaşılan ve Amerika'nın İran'a yönelik askeri saldırısının temel nedenini, yani İran'ın petrol kaynaklarını kontrol etme çabasını ayrıntılı olarak açıklayan makalenin bağlantısını vererek şunları yazdı:

"ASIL HEDEF KÜRESEL ENERJİ ARZINA SAHİP OLMAK"

Bu makale, Amerika ve Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısının asıl hedefinin, küresel enerji arzına hakim olmaya yönelik daha geniş stratejinin "yapbozun son parçası" olarak nitelendirilen İran'ın petrol rezervlerine hakim olmak olduğunu açıkça ifade ediyor.

Makale, Venezuela ve Basra Körfezi'nin petrolü üzerinde kontrol sağlandıktan sonra, Çin'in ucuz enerjiye erişiminin ciddi şekilde kısıtlanacağını ve böylece bu ülkenin teknolojik ve ekonomik yükselişinin engelleneceğini savunuyor.

"İRAN BÖLGENİN GELECEĞİNİ SAVUNUYOR"

Daha önce de vurgulandığı gibi, İran bu acımasız savaşa karşı yalnızca kendisini savunmakla kalmıyor, aynı zamanda temel ulusal egemenlik ilkesini, kendi kaderini tayin hakkını, bölgenin geleceğini ve uluslararası toplumun çıkarlarını da savunuyor.

Bu, bağımsızlık, ulusal egemenlik, uluslararası normlara saygı ve enerji kaynaklarına adil erişim gibi temel kavramlarla ilgili, tamamen küresel bir meseledir.

Bu gerçek, herkesi - bölgesel komşuları, Küresel Güney ortaklarını, bölgesel örgütleri ve dünya genelindeki halkları - mücadelemizin onların da mücadelesi olduğu bilincine ulaştırmalıdır; ulusal egemenliği koruma, özgürlük, enerji adaleti ve zorba politikaların tahakkümünden uzak, uluslararası hukuka dayalı bir uluslararası düzen için verilen bir mücadele.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran israil abd
