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Hezimetin ardından büyük küstahlık!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Millitler'deki ezici çoğunlukla kabul edilen tarihi oylamanın sonucunu reddederek küstahça bir ifadeyle ABD'ye teşekkür etti.

Hezimetin ardından büyük küstahlık!

İsrail, Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD  Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş  Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesini kınadı. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı  açıklamada, "İsrail'in, BM'nin kararını reddettiğini, Avrupa, Afrika ve Latin  Amerika'da çok sayıda ülkenin karar lehine oy kullanmamasını memnuniyetle  karşıladığı" ifade edildi.

Açıklamada, takındığı kesin tavır için Trump'a ve İsrail lehine oy  kullanan ülkelere teşekkür edildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon da yaptığı yazılı  açıklamada, ülkesinin BM'nin kararını kınadığını belirtti.

Nahshon, bazı ülkelerin karara karşı oy kullandığını, bazılarının  çekimser kaldığını ifade ederek, bunun "önemli" olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise sosyal medya hesabı Twitter  üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in ilk BM Temsilcisi Abba Eban'ın BM  hakkında "Cezayir 'dünya düzdür ve sebebi İsrail'dir' içerikli bir karar tasarısı  sunsa, bu tasarı 13'e karşı 164 oyla kabul edilir, 26 ülke çekimser kalırdı"  şeklinde yaptığı açıklamayı hatırladık." ifadeleriyle alaycı bir üslup kullanarak  kararı eleştirdi.

BM Genel Kurulu'nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın  Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail’in İşgal Altındaki  Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı,  ABD'nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise  çekimser kaldı./Milliyet

Etiketler; #Binyamin Netanyahu #Birleşmiş Millitler #israil #donald trump #bm
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