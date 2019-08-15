Hindistan'da Muson yağmurlarının ardından oluşan sel ve heyelanlarda 282 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Afet nedeniyle ülkede altyapı ciddi zarar gördü. Elektrik ve temiz su temini için çalışmalar devam ediyor.

Hindistan'da aşırı yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.



Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 282'ye yükseldi.



Şiddetli yağışlar Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkisini gösteriyor. 282 kişinin öldüğü sel ve toprak kaymalarının ardından çok sayıda kişiden de haber alınamıyor. Kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor.



Muson yağmurları hayatı olumsuz yönde etkilerken, 1 milyon insan oturdukları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Bazı bölgelere halen elektrik verilemediği, elektrik ve temiz suyun temini için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



Sadece Kerala eyaletinde bir hafta içinde 90'a yakın heyelan meydana geldiği bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu binlerce hektarlık ekili alan, kara ve demir yolları da zarar gördü.



Hindistan'ın özerklik statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir'de de seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.





ulusal.com.tr