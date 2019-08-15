Hakkari'de üs bölgesine saldırı
Hakkari'de üs bölgesine saldırı
Tarım ÜFE temmuzda düştü
Tarım ÜFE temmuzda düştü
Şırnak'ta terör operasyonu
Şırnak'ta terör operasyonu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Hindistan'da 282 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da Muson yağmurlarının ardından oluşan sel ve heyelanlarda 282 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Afet nedeniyle ülkede altyapı ciddi zarar gördü. Elektrik ve temiz su temini için çalışmalar devam ediyor.

Hindistan'da 282 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da aşırı yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 282'ye yükseldi.

Şiddetli yağışlar Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkisini gösteriyor. 282 kişinin öldüğü sel ve toprak kaymalarının ardından çok sayıda kişiden de haber alınamıyor. Kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor.

Muson yağmurları hayatı olumsuz yönde etkilerken, 1 milyon insan oturdukları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Bazı bölgelere halen elektrik verilemediği, elektrik ve temiz suyun temini için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sadece Kerala eyaletinde bir hafta içinde 90'a yakın heyelan meydana geldiği bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu binlerce hektarlık ekili alan, kara ve demir yolları da zarar gördü.

Hindistan'ın özerklik statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir'de de seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #hindistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.