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Hindistan'da 4 katlı bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

Yeni Delhi'de yapımı devam eden 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hindistan'da 4 katlı bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapımı devam eden 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda Seelampur'da inşaat halindeki 4 katlı binanın dün gece çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çöken binanın enkazı altında en az 5 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Polis, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeni Delhi #hindistan
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