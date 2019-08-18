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Hindistan'da acı bilanço

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kaymaları ve kazalarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı. 

Hindistan'da acı bilanço

Press Trust of India'nın haberine göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan, Andra Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında, 17 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 350'ye ulaştı. 

Yetkililer Maharaştra'da toplam 56, Karnataka'da da 76 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Maharaştra'da bin 519 evin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden yetkililer, yaklaşık 20 bin evin de kısmen zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, Karnataka'da 992'nin üzerinde çiftlik hayvanının telef olduğunu ve 10 kişinin de arandığı bilgisini paylaştı.

Ölü sayısı en son 333 olarak açıklanmıştı. 

Hindistan'ın Himaşal Pradeş eyaletinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda da 22 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hindistan
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