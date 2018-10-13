Hindistan'nın Mumbai kentinde, 12 gün içinde 56 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. Domuz gribi şüphesiyle tedavi altın alınan 51 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hindistan'da artan domuz gribi vakaları ülkede endişe yaratıyor.



Hindistan'nın Mumbai kentinde, 12 gün içinde 56 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.



Domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alınan 51 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Hindistan'da Ocak ayından bu yana domuz gribi nedeniyle 90'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerin en çok bu ay yaşanmasıysa dikkat çekti.



Sağlık Bakanlığı halka hijyen konusunda uyarıda bulunurken, birçok bölgede binden fazla ev ilaçlandı.