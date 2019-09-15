Hindistan'da gezi teknesi alabora oldu

Hindistan'ın güneyinde bir gezi teknesinin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü.

Hepsi Hint vatandaşı 50 yolcu ve 11 kişilik mürettebat taşıyan gezi teknesinin, Kaçuluru köyü yakınında Godavari Nehri'nde alabora olduğu açıklandı.

Turistik bir gezi sırasında yaşandığı belirtilen olayda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Nehirde kaybolan 35 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



ulusal.com.tr