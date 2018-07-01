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Hindistan'da otobüs kazası: 48 ölü

Hindistan'ın kuzeyinde, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 48 kişi hayatını kaybett

Hindistan'da otobüs kazası: 48 ölü

Hindistan'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 48 kişi yaşamını yitirdi. 
Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde dağlık alandaki yolda seyreden bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. 

Kazada 48 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı. 

Yerel yetkili Trivendra Rawa, yaptığı açıklamada, otobüsün, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktığını söyledi. 

Otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığının da belirlendiğini ifade eden Rawa, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

Hindistan'da, sürücü hataları, kötü yollar ve eski araç kullanımından kaynaklanan kazalardan dolayı her yıl ortalama 110 bin kişi yaşamını yitiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #hindistan #Otobüs
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