Yaklaşık 900 milyon seçmenin bulunduğu Hindistan'da 11 Nisan'da başlayıp 5 hafta süren 7 aşamalı seçimler sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Hindistan Başbakanı Modi kazandı.

Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.



Yaklaşık 900 milyon kişinin oy kullandığı seçimler 5 haftadır devam ediyordu.



Seçim Komisyonun yaptığı açıklamada, 7 aşamalı seçimlerin ilk altı turunda seçmen katılımının yaklaşık yüzde 66 olduğu ve bu oranın son genel seçimler katılımına oranla çok yüksek olduğu belirtildi.



Ülkede, Başbakan Modi'nin genel başkanı olduğu Hindistan Halk Partisi'nin ikinci kez tek başına iktidar olması bekleniyor.



Hindistan yerel basını, Başbakan Modi'nin partisinin hükümeti oluşturmak için gereken 272 sandalyeden çok daha fazlasını kazanabileceğini yazdı.



Ülkedeki Kongre partisi ve müttefiklerinin ise 124 ila 128 sandalyede kalmaları ön görülüyor.



Seçimler sonucu hayal kırıklığı yaşayacağı düşünülen muhalefet lideri Rahul Gandhi ise seçim programının Modi'nin partisine yardım etmek için manipüle edildiğini iddia etti.



Gandhi'nin seçim komisyonunun özerk olmadığını ve seçimlere gölge düştüğü iddiasına Başbakan Modi sessiz kalmayı tercih etti.



Hindistan'daki azınlıklar, özellikle de ülke yaşayan Müslümanlar, Başbakan Modi'nin Hindu milliyetçi politikalarını eleştiriyor.





ulusal.com.tr