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Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye çıktı.

Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye çıktı.

Polis yetkilileri, Assam eyaletine bağlı Golaghat ve Jorhat bölgelerinde sahte içkiden 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 150'ye yükseldiğini belirtti.

Eyalet Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sharma, söz konusu iki yerde sahte içki içen yaklaşık 200 kişinin de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve bazılarının durumunun ise ağır olduğunu açıklamıştı. 

Hükümet yetkilisi Julie Sonowal, ölenlerden çoğunun çay tarlalarında çalışan işçiler olduğunu, sahte içki yapımından sorumlu tutulan 9 şüpheli gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ayrıca, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde de bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #hindistan
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