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Hindistan'da selde can kaybı artıyor

Hindistan'ı etkisi altına alan sel felaketinde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Ülkenin doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde 136 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da selde can kaybı artıyor

Hindistan'daki şiddetli yağışın yol açtığı selden 10 milyondan fazla kişi etkilendi.

Yetkililer, sel felaketi nedeniyle Bihar'da 78, Assam'da 39, Meghalaya'da 8, Uttar Pradeş'te 6, Mizoram'da ise 5 kişi olmak üzere toplamda 136 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mizoram eyaletinde de taşan nehirler sebebiyle 32 köy su altında kaldı. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, yağışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini duyurdu. Şiddetli yağışların etkili olacağı bölgelerde kırmızı alarm durumuna geçildi.

Ülkedeki silahlı kuvvetler, Assam ve Bihar eyaletlerindeki kişileri hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etti.

Sel felaketinden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hindistan
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