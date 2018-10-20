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Hindistan'da tren kazası

Hindistan'da bir festival için toplanan kalabalığa tren çarptı. Bayram ateşini izleyen yüzlerce insan can pazarı yaşadı. Hindistan'da meydana gelen olayda 58 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Hindistan'da tren kazası

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Amritsar şehrinde Hindular için kutsak sayılan Dussehra Bayramı için yakılan dev kuklayı izlemek için ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçti. Görgü tanıkları, aynı anda ters istikametten gelen bir başka trenin kaçış yolunu kapatması nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğünü aktarıyor. 

Olayda can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hindistan #tren #kaza
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