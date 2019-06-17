Hindistan hükümeti, ABD menşeli 28 ürüne vergi uygulama kararı aldı. Hükümetten yapılan açıklamaya göre yeni vergiler 17 Haziran'da yürürlüğe girdi.

Hindistan, elma, badem, nohut, mercimek, fındık gibi ABD menşeli 28 tarımsal ürüne ilişkin ithalat vergisini yükseltme kararı aldı.



Yapılan açıklamada ülkenin ek vergi kararı ile 240 milyon dolar'lık ek gümrük vergisi elde edeceği bildirildi.



Bazı ürünlerdeki ek gümrük vergisi yüzde 70'e kadar çıktı.



Hint yönetimi yürürlüğe soktuğu söz konusu ek gümrük vergilerini daha önce defalarca ertelemişti.



Mart 2018'de Washington, Hindistan'a çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 vergi uygulamıştı. Dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi olan Hindistan bu önleme tepki vermişti.





ulusal.com.tr