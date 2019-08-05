Hindistan'dan flaş hamle

Hindistan, Cammu Keşmir'in özerk statüsünü değiştirerek ikiye bölme kararı aldı. Karardan önce Hint güçleri bölgeye takviye edilmiş siyasetçiler ev hapsine alınmıştı. Karara Pakistan tarafı sert tepki gösterdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'ın hamlesini engellemek için diplomatik çabaları hızlandıracaklarını ifade etti.

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı.



Hindistan, kontrol altında tuttuğu Cammu Keşmir eyaletinin özerk statüsünü kaldırarak, eyaleti iki ayrı bölgeye ayırma kararı aldı.



Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesi iptal edilerek yapılan değişiklik Pakistan tarafından tepkiyle karşılandı.



Özerklik statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de 12 milyon kişi yaşıyor.



Hindistan'ın bu atağına Pakistan'dan kınama geldi.



Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'ı, bölgesel istikrar ve barış açısından ciddi sonuçlar doğuracak "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı.



Kureyşi yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın Keşmir'in özerkliğini kaldırma planı BM'nin kararını ihlal anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Kureyşi, Pakistan'ın bu kararı engellemek için diplomatik çabalarını hızlandıracağını dile getirdi.



Cammu Keşmir'e Hint silahlı güçlerinin sevk edilmesinin ardından geçen gece siyasetçiler ev hapsine alındı.



Bölgede ayrıca kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, mobil ağlara ve internete kısıtlama getirildi.



Nükleer silaha sahip Hindistan ve Pakistan, Keşmir nedeniyle geçmişte birkaç kez çatıştı ve zaman zaman da savaşın eşiğine geldi.



Son olarak Şubat ayında Hindistan ile Pakistan arasında gerginlik artmıştı.





ulusal.com.tr