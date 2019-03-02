Hindistan ile Pakistan arasında uçak krizinin ardından tırmanan gerginlik devam ediyor. Pakistan tarafından düşürülen uçağın pilotu Hindistan'a teslim edilse de sınır hattında çatışmalar sürüyor. Karşılıklı ateş açılması sonrası 4 Pakistanlı ve 3 Hintli hayatını kaybetti

Hindistan-Pakistan hattında karşılık ateş açıldı. 7 kişi öldü.



Yeni Delhi ile İslamabad arasında uçak düşürülmesinin ardından yaşanan gerginlik sürüyor.



Pakistan, Hindistan savaş uçaklarının hava sahalarına girmesi sonucu ateş açmıştı. Hint uçakları düşerken, 1 Hint pilotu da yakalanmıştı. Yakalanan Hint pilot, Pakistan yönetimi tarafından ülkesine teslim edildi.



Pilotun teslim edilmesinin ardından tansiyon düşse de çatışmalar sınır hattında devam ediyor.



Son olarak Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 Pakistanlı hayatını kaybetti. Açıklamayı, Pakistan Ordu Sözcülüğü yaptı. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi.



Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.



İki ülke arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan saldırıyla başladı. Saldırıda 44 kişinin öldüğü ifade edilmişti.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Güney Asya'daki gerilime ilişkin Ankara'dan da yeni bir itidal çağrısı geldi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Trabzon mitinginde konuşan Erdoğan Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu olabileceği mesajını verdi.



ulusal.com.tr