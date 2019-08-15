Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 5 Hint askeri, 3 Pakistanlı asker ve 2 sivil öldü. Pakistan Başbakanı İmran Han ise Srebrenista katliamını hatırlatarak uluslararası kamuoyunu Keşmir konusunda uyardı.

Bölgeden gelen haberler çatışmanın aralıklarla devam ettiği yönünde.



Pakistan Başbakanı İmran Han uyardı. "Keşmir ikinci bir Srebrenitsa olmasın" diyerek dünyaya seslendi.



Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.



İmran Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Keşmir'de durumun daha da kötüleşebileceğini söyledi.

"Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum."



Pakistan Dışişleri Bakanlığından bayram öncesi yapılan açıklamada Hindistan'ın, Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmir'deki Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına müdahalesinin insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı olduğu bildirilmişti.



Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada Keşmir kararını savundu.



Narendra Modi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini iddia etti. Modi, bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde kadınların miras haklarını kaybedecekleri yasa nedeniyle kadınlara haksızlık yapıldığını söyledi.



ulusal.com.tr