Amerika'nın yaptırım tehditleri gönderdiği Hindistan Rusya'dan S-400 savunma sistemi alıyor... Hindistan'a giden Rusya devlet başkanı Viladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile buluşacak. İki liderin ajandasında ekonomik ve askeri birçok anlaşma dosyası bulunuyor.

Amerikan'nın yaptırım tehditlerine rağmen Hindistan S-400 projesinden vazgeçmiyor. Rusya lideri Putin'in ziyaretinde S-400 alım sürecine ilişkin anlaşma sürecinin tamamlanması bekleniyor.



Putin, Hindistan’da bugün başlayan iki günlük ziyareti çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile akşam yemeğinde bir araya geliyor.



Ziyaretin ikinci gününde yapılacak Putin-Modi görüşmesinde Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkiler ele alınacak. Ayrıca iki liderin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e dair meseleleri de görüşmesi bekleniyor.



Putin’in Hindistan ziyaretinin en önemli konusu ise S-400 satışı ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleri. 5 milyar 49 milyon dolar değere sahip 5 adet S-400 füze savunma sistemi yanı sıra Hindistan, Rusya'dan 4 adet fırkateyn satın almak için anlaşma imzalayacak. Satın alınacak iki adet fırkateyn Hindistan'da Rus mühendisler tarafından üretilecek, diğer ikisi ise Rusya'da üretilip Hindistan’a teslim edilecek.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında s 400 anlaşması da dahil olmak 20 farklı anlaşma imzalanacak.



Putin-Modi görüşmesinden önce Amerikan yönetimi yaptırım tehditlerini yineledi. ABD Savunma Bakanlığı Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver, (Rendıl Şırayvır) Hindistan'a S-400 uyarısında bulundu. Schriver, Hindistan'ın Rusya'dan yeni platform ve sistem almaya devam etmesine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu belirtti.



Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e karşı yaptırım uygulama kararı alan ABD, Türkiye’yi de S-400 satın alma kararından vazgeçirmeye çalışıyor.





ulusal.com.tr