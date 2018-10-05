Amerikan'ın yaptırım baskısına rağmen Hindistan Rusya'dan s 400 anlaşmasını imzaladı. Rusya lideri Viladimir Putin'in Hindistan ziyeretinde tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

Hindistan s 400 savunma sistemini almak için anlaşmayı imzaladı. Amerika'dan gelen yaptırım tehditlerine rağmen Hindistan yönetimi Rus sistemlerini ordu envanterine katmak için 5,4 milyar dolarlık projeyi hayata geçiriyoır.



Ruysa Devlet Başkanı Putin'in Hindistan ziyaretinde imzalanan anlaşmaya göre, 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörülüyor.



ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, Hindistanın yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti.



ulusal.com.tr