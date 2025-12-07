Hindistan'da gece kulübünde yangın! 25 kişi öldü

Hindistan'ın Goa eyaletindeki bir gece kulübünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, bölgedeki ünlü gece kulüplerinden birinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ölenlerden 4’ünün turist, 14’ünün ise kulüp çalışanı olduğu belirtildi. Ölümlerin çoğunun duman zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Yangının mutfağın yakınındaki tüpün patlaması sonucu çıkmış olabileceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.