Hindistan'da muson kabusu: Sel ve toprak kaymaları 30 can aldı!

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli muson yağmurları, toprak kaymaları ve ani sellerle birlikte can kayıplarına neden oldu. Hindistan’ın ulusal medya kanalı NDTV’nin haberine göre, sadece son iki günde 30 kişi yaşamını yitirdi.

Muson yağmurlarının etkisini yoğun şekilde gösterdiği Assam, Arunaçal Pradeş, Meghalaya, Manipur ve Mizoram eyaletlerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bölge halkı için zorlu günler başladı.

ASSAM’DA 60 BİN KİŞİ ETKİLENDİ, KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Yetkililer, özellikle Assam eyaletinde durumun kritik olduğunu belirtti. Eyaletin 12 farklı bölgesinde en az 60 bin kişi sağanaklar ve seller nedeniyle doğrudan etkilendi. Bazı bölgelerde Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından “kırmızı” ve “turuncu” alarm seviyeleri devreye sokuldu.

Assam ve Arunaçal Pradeş sınırında, yağışlarla birlikte yükselen nehir seviyeleri nedeniyle 14 kişi mahsur kaldı. Yetkililer, bu kişilerin bölgeden helikopterle kurtarıldığını açıkladı. Ancak hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının sınırlı ölçüde yürütülebildiği kaydedildi.