Hindistan’da sahte doktor dehşeti: 7 ölümün ardından gözaltı!

Hindistan’da sahte doktor, kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden 7’sinin ölümüne yol açtı. Gerçek kimliği ve sahte belgelerle sağlık hizmeti sunan Yadav, tutuklandı. Olay, sağlık sistemindeki ciddi boşlukları gözler önüne serdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hindistan’da sahte doktor dehşeti: 7 ölümün ardından gözaltı!
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Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde şok edici bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Narendra Vikramaditya Yadav, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirdiği kalp ameliyatlarında 7 kişinin ölümüne neden oldu. 

Yerel yetkililer, olayın ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturmada, Yadav’ın gerekli tıbbi belgeleri sunmaması ve yaptığı işlemlerle ilgili şüphelerin artması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, Yadav’ın tıp diplomasının sahte olduğunu ve bu belgeleri, başkalarını kandırmak amacıyla kullandığını açıkladı. Sahte doktor, tıp diplomasında yaptığı sahtecilik ve evrakları kötüye kullanma suçlarından yargılanacak.

Olayın boyutları daha da büyüdü, çünkü Chhattisgarh eyaletinin eski meclis üyesi Rajendra Prasad Shukla'nın oğlu, babasının 2006 yılında Yadav tarafından ameliyat edildiğini ve sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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