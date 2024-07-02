Hindistan'da trajik izdiham: Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlikte yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 107 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesindeki Sikandara Rau kasabasında gerçekleştirilen "satsang" adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham meydana geldi. İlk raporlara göre, bu trajik olayda 107 kişi yaşamını yitirdi.