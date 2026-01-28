Hindistan'da uçak kazası: Eyalet Başbakan Yardımcısı hayatını kaybetti!

Olay, Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde meydana geldi. NDTV kaynaklı bilgilere göre, Baramati Havaalanı'na iniş için alçalan Learjet 45 tipi uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. İniş sırasında yaşanan kaza sonucunda uçak büyük hasar gördü.

Feci kazada, uçakta bulunan Maharaştra Eyalet Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ve beraberindeki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Ajit Pawar, Maharaştra eyaletinde aralıklı dönemlerle en uzun süre Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten siyasetçi olarak biliniyordu.

"ZAMANSIZ VEFATI ÇOK ŞOK EDİCİ"

Kazanın duyulmasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Modi, Pawar'ın kaybından duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "(Pawar) Maharaştra halkına hizmet etme yolunda ön saflarda yer alan çalışkan kişiliğiyle geniş çapta saygı görüyordu. İdari konulardaki anlayışı ve yoksulları ve ezilmişleri güçlendirme tutkusu da dikkate değerdi. Zamansız vefatı çok şok edici ve üzücü."