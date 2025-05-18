Hindistan'da yangın faciası: 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Telangana eyaletine bağlı Haydarabad kentinde, bir apartmanda çıkan yangın büyük bir trajediye yol açtı. NDTV kanalının haberine göre, binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk toplam 17 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin ilk bulguların kısa devreyi işaret ettiğini açıkladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Arama kurtarma çalışmalarının ise halen sürdüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayın ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Modi, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.