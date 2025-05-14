Hindistan'dan TRT World'e sosyal medya sansürü

Hindistan, Türkiye'nin uluslararası yayın kuruluşu TRT World'ü sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) kısıtlama kararı aldı. Aynı kapsamda Çin medyasına da erişim engeli getiren Yeni Delhi yönetimi, kararın gerekçesi olarak “içerik politikalarına yönelik endişeleri” gösterdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hindistan'dan TRT World'e sosyal medya sansürü
Yayınlanma:

Hindistan hükümetinin aldığı bu kararın arka planında, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik açık desteği olduğu değerlendiriliyor. Türkiye, Pakistan-Hindistan hattında yaşanan son gerilim sırasında taraflara itidal çağrısında bulunsa da, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Pakistan’a tam destek açıklamıştı.

Bu tutum, Hindistan kamuoyunda ve hükümet çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

TRT WORLD VE ÇİN MEDYASINA ENGEL

Dunya.com'a göre, TRT World, Hindistan’daki kullanıcılar için sosyal medya platformu X üzerinden erişilemez hale getirildi. Kararın gerekçesi olarak “ulusal güvenlik ve içerik politikalarına ilişkin hassasiyetler” öne sürülse de, Türkiye’nin bölgesel politikasıyla bağlantılı olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Hindistan, sadece Türkiye’ye değil, aynı zamanda Çin devlet medyası kuruluşları olan Xinhua Haber Ajansı ve Global Times hesaplarına da erişim engeli getirdi.

Boğaziçi’nde Nureddin Yıldız protestosu: 97 kişi gözaltına alındıBoğaziçi’nde Nureddin Yıldız protestosu: 97 kişi gözaltına alındıGündem
hindistan
Günün Manşetleri
Türkiye genelinde şafak operasyonu!
56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Rusya’dan Türkiye’ye diplomatik hamle
Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti
Hava ne zaman ısınacak?
Ehliyetlerde yaş düzenlemesi geliyor
"PKK Kongresi Öcalan’ın silah bırakma çağrısına karşı tavır aldı"
Dev “Huzur İstanbul” operasyonu!
25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
"Bu bildiri silah bırakma değil, yeniden örgütlenme"
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ege'de deprem alarmı Ege'de deprem alarmı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Türkiye genelinde şafak operasyonu! Türkiye genelinde şafak operasyonu!