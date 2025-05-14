Hindistan'dan TRT World'e sosyal medya sansürü
Hindistan, Türkiye'nin uluslararası yayın kuruluşu TRT World'ü sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) kısıtlama kararı aldı. Aynı kapsamda Çin medyasına da erişim engeli getiren Yeni Delhi yönetimi, kararın gerekçesi olarak “içerik politikalarına yönelik endişeleri” gösterdi.
Hindistan hükümetinin aldığı bu kararın arka planında, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik açık desteği olduğu değerlendiriliyor. Türkiye, Pakistan-Hindistan hattında yaşanan son gerilim sırasında taraflara itidal çağrısında bulunsa da, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Pakistan’a tam destek açıklamıştı.
Bu tutum, Hindistan kamuoyunda ve hükümet çevrelerinde tepkiyle karşılandı.
TRT WORLD VE ÇİN MEDYASINA ENGEL
Dunya.com'a göre, TRT World, Hindistan’daki kullanıcılar için sosyal medya platformu X üzerinden erişilemez hale getirildi. Kararın gerekçesi olarak “ulusal güvenlik ve içerik politikalarına ilişkin hassasiyetler” öne sürülse de, Türkiye’nin bölgesel politikasıyla bağlantılı olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.
Hindistan, sadece Türkiye’ye değil, aynı zamanda Çin devlet medyası kuruluşları olan Xinhua Haber Ajansı ve Global Times hesaplarına da erişim engeli getirdi.