Hindistan'dan TRT World'e sosyal medya sansürü

Hindistan hükümetinin aldığı bu kararın arka planında, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik açık desteği olduğu değerlendiriliyor. Türkiye, Pakistan-Hindistan hattında yaşanan son gerilim sırasında taraflara itidal çağrısında bulunsa da, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Pakistan’a tam destek açıklamıştı.

Bu tutum, Hindistan kamuoyunda ve hükümet çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

TRT WORLD VE ÇİN MEDYASINA ENGEL

Dunya.com'a göre, TRT World, Hindistan’daki kullanıcılar için sosyal medya platformu X üzerinden erişilemez hale getirildi. Kararın gerekçesi olarak “ulusal güvenlik ve içerik politikalarına ilişkin hassasiyetler” öne sürülse de, Türkiye’nin bölgesel politikasıyla bağlantılı olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Hindistan, sadece Türkiye’ye değil, aynı zamanda Çin devlet medyası kuruluşları olan Xinhua Haber Ajansı ve Global Times hesaplarına da erişim engeli getirdi.