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Hırsızı yakalamak için tam 6 bin 600 polis görevlendirildi

Japonya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Hapishaneden kaçan hırsızı yakalamak için tam 6 bin 600 polis görevlendirildi.

Hırsızı yakalamak için tam 6 bin 600 polis görevlendirildi

Japonya, hapishaneden kaçan hırsızın yakalanması için seferber oldu.

Yetkililer, 8 Nisan'da Ehime'deki açık cezaevinden kaçan 27 yaşındaki Tatsuma Hirao'nun yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ülkede 2013'te hırsızlık yapmaktan tutuklanan ve 5,5 yıl hapse mahkum edilen Hirao'nun yakalanması için 6 bin 600 polis çalışacak.

Cezaevinin bahçesindeki gemi yapım atölyesinden kaçan Hirao'nun hırsızlık yapmaya devam ettiği belirlendi.

Bir hafta içinde birçok hırsızlık vakasında parmak izi tespit edilen Hirao'nun, çorap, cüzdan, terlik ve telefonun yanı sıra otomobil çaldığı tespit edildi.

Firari hırsız, çaldığı otomobilin sahibine "Arabanı ödünç alıyorum ama zarar vermeyeceğim." yazılı bir not da bıraktı.

Hirao'nun çaldığı arabayla yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Mukaishima Adası'na geçtiği tahmin ediliyor.

Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor...



ulusal.com.tr

Etiketler; #japonya
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