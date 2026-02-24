Hırsızlık, grev ve altyapı kriziyle boğuşan Louvre Müzesi'nde istifa geldi

Fransa’da Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti. İstifa mektubu Cumhurbaşkanı Macron’a sunuldu, karar Elysee Sarayı tarafından açıklandı. Grev, soygun ve altyapı sorunları sonrası görev değişimi yaşandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hırsızlık, grev ve altyapı kriziyle boğuşan Louvre Müzesi'nde istifa geldi
Yayınlanma:

Fransa’da tarihi eser hırsızlığı, işçi grevleri ve altyapı sorunlarıyla gündeme gelen Louvre Müzesi’nde yeni bir gelişme yaşandı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, müzenin müdürü Laurence des Cars’ın görevinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, des Cars’ın istifa mektubunu Emmanuel Macron’a sunduğu ve Macron’un istifayı kabul ettiği belirtildi.

Macron’un, müzenin sükunete ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu sorumluluk dolu adımı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Louvre’u daha güvenli ve modern hale getirme faaliyetleri kapsamında kurumun yeni bir atılıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Macron’un des Cars’ı, Fransa’nın G7 dönem başkanlığı çerçevesinde üye ülkelerin büyük müzeleri arasındaki işbirliği çalışmalarında görevlendirdiği de bildirildi.

İçişleri Bakanlığı "sarı" kodla uyardı: Yarın kar ile sağanak beklenen iller belli olduİçişleri Bakanlığı "sarı" kodla uyardı: Yarın kar ile sağanak beklenen iller belli olduYurt
Sahte polisler erasmus öğrencilerini alıkoymuştu: 3 kişi tutuklandıSahte polisler erasmus öğrencilerini alıkoymuştu: 3 kişi tutuklandıGündem
Ezan erken okununca oruçlar açıldı: Açıklamalar kafa karıştırdıEzan erken okununca oruçlar açıldı: Açıklamalar kafa karıştırdıGündem
fransa istifa
Günün Manşetleri
Tarımsal kredide şartlar düzenlendi
Türkiye'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı 10 günlük bilançoyu açıkladı
Sosyal medyadan propaganda yapan 11 şüpheli yakalandı
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
İzmir’de sürücüye darp iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı İzmir’de sürücüye darp iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek
Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar