Hırsızlık, grev ve altyapı kriziyle boğuşan Louvre Müzesi'nde istifa geldi

Fransa’da tarihi eser hırsızlığı, işçi grevleri ve altyapı sorunlarıyla gündeme gelen Louvre Müzesi’nde yeni bir gelişme yaşandı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, müzenin müdürü Laurence des Cars’ın görevinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, des Cars’ın istifa mektubunu Emmanuel Macron’a sunduğu ve Macron’un istifayı kabul ettiği belirtildi.

Macron’un, müzenin sükunete ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu sorumluluk dolu adımı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Louvre’u daha güvenli ve modern hale getirme faaliyetleri kapsamında kurumun yeni bir atılıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Macron’un des Cars’ı, Fransa’nın G7 dönem başkanlığı çerçevesinde üye ülkelerin büyük müzeleri arasındaki işbirliği çalışmalarında görevlendirdiği de bildirildi.