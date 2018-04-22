YSK, İyi Parti kararını verdi
YSK, İyi Parti kararını verdi
Batı Guta terörden temizleniyor
Batı Guta terörden temizleniyor
YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar
YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı

Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

Ülkenin en büyük toplama kampı Jasenovac'da öldürülen 80 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman için anma töreni düzenlendi.

Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen 80 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman kurban, savaşın sona ermesinin 73. yılında törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat rejime karşı çıkarak Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı Jasenovac'da öldürülen 80 binden fazla kişinin anıldığı merkezi törene, Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve çok sayıda devlet temsilcisi katıldı.

Başbakan Plenkovic, burada yaptığı açıklamada, Hırvatistan hükümetinin totaliter rejimlere karşı olduğunu ve her zaman barış kültürü içerisinde çalıştığını anımsatarak, üç yıldır Jasenovac'daki merkezi törenlere katılmayan Sırp ve Yahudi temsilcilere birleşme çağrısında bulundu. 

Yahudi temsilcilerin bir hafta önce, Sırp temsilcilerin ise dün tören düzenlediği Jasenovac'da tek bir anma etkinliği yapılması gerektiğinin altını çizen Plenkovic, üç ayrı törenin Hırvatistan toplumu için iyi olmadığını vurguladı.

Meclis Başkanı Jandrokovic de gelecek yıl tek bir tören gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in ise cuma günü Jasenovac'a gelerek hayatını kaybeden kurbanların anısına yapılan anıta çiçek bıraktığı öğrenildi.

Jasenovac'daki Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı, 1941'te Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı. Kapta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 80 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Hırvatistan #İkinci Dünya Savaşı #kurban #ülke #hırvat #sırp #yahudi #roman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.