Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi

Hırvatistan'ın Gospic bölgesinde yaklaşık 37 bin ton tehlikeli ve yasa dışı atık dökülmesinin ortaya çıkmasının ardından Zagreb'de binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler, sorumluların bulunup yasal olarak hesap vermesini istedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 1

Zagreb'in merkezinde 5 Eylül 2026 Cuma günü binlerce kişi bir araya gelerek "Lika için Yürüyün, Hırvatistan için Yürüyün" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı.

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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 2

Yürüyüşün fitilini, Lika-Senj ilçesindeki Gospic bölgesinde yaklaşık 37 bin ton tehlikeli ve yasa dışı atığın döküldüğünün ortaya çıkması ateşledi.

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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 3

ÜLKE GENELİNDEN KATILIM OLDU

Gösteriye yalnızca Zagreb'den değil, Hırvatistan'ın farklı bölgelerinden de katılım sağlandı. Bu durum, çevre skandalının artık yerel değil ulusal bir tepkiye dönüştüğünü gösterdi.

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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 4

"SORUMLULAR HESAP VERSİN"

Protestocuların ortak talebi hesap sorulması oldu. Göstericiler, yasa dışı atık dökümünün arkasındaki isimlerin tespit edilerek yasal olarak sorumlu tutulmasını istedi.

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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 5

Eylem, ülke genelinde çevre suçlarına ve tehlikeli atık yönetimindeki denetim boşluğuna karşı büyüyen kamuoyu tepkisinin bir yansıması olarak öne çıktı.

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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 6

Yürüyüş boyunca elden ele dolaşan pankart ve afişlerde, Lika-Senj bölgesi için şeffaflık ve daha sıkı çevre koruma tedbirleri talep edildi.

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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 7

Ortaya çıkan atık miktarının büyüklüğü, Hırvatistan'ın kırsal kesimlerindeki atık yönetimi uygulamalarını ve denetim mekanizmalarının yetersizliğini de tartışmaya açtı.

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Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi - Resim: 8

"SADECE YEREL DEĞİL, ULUSAL BİR SORUN"

Eylemi organize eden komite, gösteriyi Lika bölgesinde hem çevrenin hem de halk sağlığının korunmasına yönelik bir çağrı olarak tanımladı. Komite, meseleyi sadece bölgesel bir mesele değil, tüm ülkeyi ilgilendiren bir sorun olarak nitelendirdi.

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Hırvatistan