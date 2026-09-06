Hırvatistan’da binlerce kişi ayakta! 37 bin ton yasa dışı atık için protesto düzenlendi

"SADECE YEREL DEĞİL, ULUSAL BİR SORUN"

Eylemi organize eden komite, gösteriyi Lika bölgesinde hem çevrenin hem de halk sağlığının korunmasına yönelik bir çağrı olarak tanımladı. Komite, meseleyi sadece bölgesel bir mesele değil, tüm ülkeyi ilgilendiren bir sorun olarak nitelendirdi.