Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.