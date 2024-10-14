Hizbullah Demir Kubbe'yi nasıl aştı? İsrail'den şaşırtan rapor

Hizbullah'ın gönderdiği ve İsrail'in açıklamalarına göre 4 askerin ölümüne neden olan insansız hava aracının (İHA) Demir Kubbe'yi aşması üzerine İsrail Ordusu inceleme başlattı.

Hizbullah'ın Hayfa'ya düzenlediği saldırıda eş zamanlı olarak 3 İHA, 3 güdümlü füze ve roketler kullandığı kaydedildi.

İsrail donanması ve savunma sistemi Demir Kubbe'nin 2 İHA'ya müdahale ettiği, üçüncü İHA'yla iletişimin Akka kentinin kuzeydoğusunda kesildiği aktarıldı.

HİZBULLAH İSRAİL'İ ALDATTI

Haberde, "Alçak irtifada uçması veya hava kuvvetlerinin GPS sistemine müdahalesi sebebiyle hava kuvvetleri, İHA'nın kendi kendini imha ettiğini düşündü." ifadesi kullanıldı.

İHA'nın "hava tehdidi olarak sınıflandırılabilecekken bunun gerçekleşmediği" kaydedildi.

İsrail hava kuvvetlerinin, Hayfa'nın güneydoğusundaki Yokneam bölgesinde halkın şüpheli bir uçak gördüğüne dair bildirimlerde bulunduğunu ancak o sıralarda aynı bölgede bir helikopterin de uçması sebebiyle, bildirimde bulunulan hava aracının İsrail helikopteri olduğunun düşünüldüğü savunuldu.

'GELECEK GÜNLERDE SİRENLER DAHA ÇOK ÇALACAK'

İsrail Hava Kuvvetlerinin bir kanıt olmadığı sürece İHA'ların kendi kendini imha ettiğini değerlendirmeyeceği, bu kapsamda gelecek günlerde İsrail'in çok sayıda bölgesinde uyarı sirenlerinin yaygın bir şekilde devreye girebileceği, bazılarının da yanlış alarm olabileceği belirtildi.

İHA'larla "yarım saat bağlantı kesilse ve nerede olduğu bilinmese bile koruma durumuna" geçildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın, "Şahid 107" tipi, ağırlığının 3 ila 5 kilogram ağırlığında savaş başlığına sahip olduğu ve GPS sistemiyle çalıştığı aktarıldı.

İHA'nın uzaktan kontrol edilmediği, konum ve rota bilgisinin önceden belirlendiği kaydedildi.

Hizbullah'ın "dikkatli bir şekilde İHA'yı İsrail askerlerinin yemek yediği sırada askeri üssün yemekhanesine hedeflediğinin" değerlendirildiği ifade edildi.