Hizbullah İsrail İHA'sını düşürdü

Dün gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından Hizbullah, bugün gece saatlerinde İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İSRAİL'E AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Hizbullah dün Lübnan'ın işgal altındaki Filistin ile olan sınır bölgesi boyunca çok sayıda İsrail askeri mevzisini hedef alan bir dizi koordineli roket ve topçu saldırısı gerçekleştirmişti.

Hizbullah bugün ise, İsrail'e ait bir Hermes 900 insansız hava aracını düşürerek Lübnan hava sahasından geri çekilmeye zorladı. Aynı zamanda İsrail'in kuzeyine ve Marun al-Ras da dâhil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki İsrail mevzilerine yaklaşık dokuz farklı saldırı düzenlendi.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E 25 ROKET FIRLATILDI



İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e 25 roket fırlatıldığını ve roket saldırısının Lübnan'dan İsrail'in yukarı, batı ve orta Celile bölgelerine saat 08:22 sularında gerçekleştirildiğini açıkladı. Roketlerin bir kısmının durdurulduğu ve hedef alınan bölgelerde diğer roketlerin düştüğünün tespit edildiği doğrulandı.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI

The Times of Israel'in haberine göre, gece saatlerinde Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Toplantıda "yeni fikirlerin" dile getirildiği belirtilirken, toplantı öncesi bir yetkili, Sinvar'ın naaşını müzakerelerde "bir pazarlık kozu" olarak tanımladı.

Netanyahu'nun ofisi ise bu iddiayı doğrulamaktan kaçındı ve bunun yerine "Tüm hedeflerimize ulaşmadan savaşı sona erdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.