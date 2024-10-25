Hizbullah, İsrail ordusuna ait iki tankı vurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentinde İsrail ordusuna ait iki tankı imha ettiklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin yapılan duyuruda, olayda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hizbullah, İsrail ordusuna ait iki tankı vurdu
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Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları sürüyor. Hizbullah'tan yapılan son açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentinde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi iki tankın güdümlü füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, tankın içinde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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