Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu

Lübnan Hizbullahı, Doğu Akdeniz’de İsrail Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisini deniz tipi kruz füzesiyle hedef aldığını açıkladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah, pazar günü sabaha karşı saat 00.05 sularında Soykırımcı İsrail Devleti’ne ait bir savaş gemisine yönelik stratejik bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Resmi açıklamada, Lübnan topraklarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen geminin, kruz füzesiyle imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

KRUZ FÜZESİYLE STRATEJİK MÜDAHALE

Hizbullah’ın askeri bülteninde yer alan teknik detaylara göre; hedef alınan İsrail savaş gemisi, Lübnan kıyılarından 68 deniz mili mesafede seyrettiği sırada takibe alındı. Uzun süreli teknik izleme ve radar takibinin ardından ateşlenen deniz tipi kruz füzesinin hedefe doğrudan isabet sağladığı teyit edildi.

Açıklamada, söz konusu askeri harekatın gerekçesi şu başlıklarla tanımlandı:

  • İsrail’in Lübnan’daki yerleşim birimlerine yönelik bombardımanları,
  • Sivil altyapının tahrip edilmesi,
  • Lübnan halkının tehcir edilmesine yönelik saldırılara karşılık verilmesi.

NASRALLAH DOKTRİNİNE ATIF

Hareketin açıklamasında, geçmişte benzer bir operasyonla (Saar sınıfı gemi) İsrail deniz unsurlarını hedef alan eski lider Hasan Nasrallah’ın savunma doktrinine de vurgu yapıldı. Nasrallah’ın, sivil yerleşim yerlerini vuran gemilerin hedef alınacağına dair tarihi uyarılarının hatırlatıldığı metinde, bu operasyonun Lübnan Cumhuriyeti topraklarını ve halkını koruma kararlılığının bir parçası olduğu ifade edildi.

Siyonist İsrail Devleti’ne ait deniz unsurlarının Lübnan sınır hattında oluşturduğu tehdidin bu müdahale ile bertaraf edildiği bildirildi.

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Belediye binasına silahlı saldırı!
İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu
Küresel piyasalarda 'çöküş’ senaryoları tetiklendi
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Gümrük Muhafaza ekipleri 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Kasım Süleymani'nin kızından ABD’ye yalanlama
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi
Belediye binasına silahlı saldırı! Belediye binasına silahlı saldırı!