Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu

Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah, pazar günü sabaha karşı saat 00.05 sularında Soykırımcı İsrail Devleti’ne ait bir savaş gemisine yönelik stratejik bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Resmi açıklamada, Lübnan topraklarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen geminin, kruz füzesiyle imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

KRUZ FÜZESİYLE STRATEJİK MÜDAHALE

Hizbullah’ın askeri bülteninde yer alan teknik detaylara göre; hedef alınan İsrail savaş gemisi, Lübnan kıyılarından 68 deniz mili mesafede seyrettiği sırada takibe alındı. Uzun süreli teknik izleme ve radar takibinin ardından ateşlenen deniz tipi kruz füzesinin hedefe doğrudan isabet sağladığı teyit edildi.

Açıklamada, söz konusu askeri harekatın gerekçesi şu başlıklarla tanımlandı:

İsrail’in Lübnan’daki yerleşim birimlerine yönelik bombardımanları,

Sivil altyapının tahrip edilmesi,

Lübnan halkının tehcir edilmesine yönelik saldırılara karşılık verilmesi.

NASRALLAH DOKTRİNİNE ATIF

Hareketin açıklamasında, geçmişte benzer bir operasyonla (Saar sınıfı gemi) İsrail deniz unsurlarını hedef alan eski lider Hasan Nasrallah’ın savunma doktrinine de vurgu yapıldı. Nasrallah’ın, sivil yerleşim yerlerini vuran gemilerin hedef alınacağına dair tarihi uyarılarının hatırlatıldığı metinde, bu operasyonun Lübnan Cumhuriyeti topraklarını ve halkını koruma kararlılığının bir parçası olduğu ifade edildi.

Siyonist İsrail Devleti’ne ait deniz unsurlarının Lübnan sınır hattında oluşturduğu tehdidin bu müdahale ile bertaraf edildiği bildirildi.