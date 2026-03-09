Hizbullah, İsrail’de iki askeri hedefi füzelerle vurduğunu açıkladı

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, direniş güçlerinin yerel saatle 17.00’de işgal ordusuna ait hedeflere yönelik operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, işgal ordusunun siber savunma ve iletişim birimine bağlı uydu iletişim istasyonunun, işgal altındaki Filistin’in (İsrail) orta kesiminde yer alan Vadi Ela bölgesinde “nitelikli füzelerle” hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu tesisin Lübnan sınırına yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah, yine aynı saatte Tel Aviv’in güneydoğusunda ve Lübnan sınırına yaklaşık 135 kilometre mesafede konumlanan Remle Üssü’nü (İsrail İç Cephe Komutanlığı karargahı) gelişmiş füzelerle hedef aldığını açıkladı. Hizbullah, bu saldırıların İsrail’in Lübnan’daki onlarca şehir ve belde ile Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirildiğini vurguladı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.