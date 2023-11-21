Hizbullah İsrail'e Ait Askeri Fabrikayı Vurdu

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.. Hizbullah'ın, İsrail'e ait askeri fabrika ve iki askeri noktaya saldırılar düzenlediği belirtildi.

Hizbullah İsrail'e Ait Askeri Fabrikayı Vurdu

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Kefur bölgesindeki bir alüminyum fabrikasına yönelik daha önce gerçekleştirdiği saldırıya karşılık Hizbullah'ın da İsrail'in Şlomi bölgesinde yer alan savunma sanayi şirketi Rafael'in fabrikasını füzelerle hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından fabrikada yangın çıktığı kaydedildi.

Hizbullah, bir başka açıklamasında ise İsrail'in Beyt el-Helil askeri noktasının katyuşa füzesi, Avivim yerleşim birimindeki bir evde konuşlanan askerlerin de güdümlü füze ile vurulduğunu duyurdu.

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