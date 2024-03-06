Hizbullah, İsrail'i vurdu! Farklı hedeflere 11 saldırı düzenlendi

Lübnan Hizbullahı İsrail hedeflerini tek tek vurdu. Askeri mevziileri ve yerleşim birimlerini hedef alan Lübnan Hizbullahı, toplam 11 saldırı düzenlendi. İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blum yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldı.

Hizbullah, İsrail'i vurdu! Farklı hedeflere 11 saldırı düzenlendi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Lübnan Hizbullahı, İsrail hedeflerini art arda vurdu. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziiler ve yerleşim birimlerine yönelik 11 saldırı düzenlendi.

İsrail'in Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blum yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldı.

Ayrıca İsrail askeri hedefleri füzeler ve uygun silahlarla vuruldu.

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# Lübnan Hizbullahı # israil
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