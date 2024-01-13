Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırılar düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri noktaları ve yerleşim birimlerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırılar düzenledi

Açıklamada, İsrail'in Metula yerleşim biriminde konuşlu olan Merkava tipi tankın güdümlü füze ile hedef alındığı, tank ve ekibinin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

İsrail'e ait Ruveysat el Alem, Et-Tahiyat, Hunin ve Biranit, Birket Rişe ve el-Asi askeri noktalarına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın belde ve köylerine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'in Ştula yerleşim birimde yer alan bir evin füze ile hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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