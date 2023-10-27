Hizbullah İsrail'in İletişim Ağını Vurdu!

Gazze'ye saldırılarını arttıran İsrail, Lübnan Hizbullah'ı tarafından 42 noktadan vuruldu. Lübnan Hizbullah'ından yapılan açıklamada vurulan noktalarda İsrail'in iletişim ağı olduğu belirtildi.

Hizbullah İsrail'in İletişim Ağını Vurdu!

Hizbullah, İsrail ile devam eden çatışmaların bilançosunu duyurmak amacıyla Telegram hesabında bir video paylaştı. İsrail’in sınırdaki askeri noktalarında bulunan gözetleme kulelerindeki ekipmanların hedef alındığı aktarılan açıklamada, "termal, gece görüş ve gözetleme kameralarıyla insansız hava aracı tespit eden ekipmanların vurulduğu" kaydedildi.

Açıklamada İsrail'e ait farklı radar sistemleri, istihbarat toplayan ve Lübnan’ın iç kesimlerine yerleştirilen casus ağı bağlantısını sağlayan ekipmanın da hedef alındığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Lübnan Hizbullahı # israil
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