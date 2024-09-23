Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek"

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Özel Harekat Komutanı İbrahim Akil için düzenlenen cenaze törenin de konuştu.

Akil'in Hizbullah'ın Özel Harekat Komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü'nün kurucusu olduğuu anımsatan Kasım, "Akil, Kudüs ve Filistin şehididir. Cihat meydanlarını kanıyla sulamıştır" dedi.

Kasım, Hizbullah’ın İsrail'in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve açık hesaplaşma aşamasına girildiğini söyledi.

GERİ DÖNÜŞE İZİN YOK

Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek" diye konuştu.

Kasım, İsrail'in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze'ye desteklerinin süreceğini belirterek, "Gazze Şeridi'ne gidin ve savaşı durdurun" ifadelerini kullandı.

'HER İHTİMALE HAZIRIZ'

Hizbullah'ın her türlü askeri ihtimallere karşı hazır olduğunu söyleyen Kasım, şunları kaydetti: "Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız, ünvanı 'Açık Hesap Savaşı' olan yeni bir aşamaya girdik. Hizbullah'ın, hazırladığı planlarla İsrail dehşetten ölecek."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün, Hizbullah'ın Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak." demişti.